Система для редактирования сайтов, основанных на статических HTML-файлах. Ориентирована на небольшие сайты, требующие периодического обновления. Все изменения на сайте сохраняются прямо в HTML-файлах, что избавляет от необходимости иметь сервер базы данных. Не требует какой-либо интеграции с сайтом, достаточно разместить каталог с системой в корне сайта.

Основной особенностью Textolite является визуальный редактор с возможностью редактировать содержимое сайта без каких-либо форм ввода. Для более серьезных изменений предусмотрен редактор исходного кода с подсветкой синтаксиса и нумерацией строк. Есть также удобный файловый менеджер с функцией многопоточной пакетной загрузки файлов на сервер.

Лицензионное соглашение

Пользователь имеет право использовать систему по прямому назначению на любых проектах, в том числе коммерческих. Допускается создание альтернативных ссылок на оригинальный архив с системой или прямая передача третьим лицам. Пользователь не имеет право:

Вносить какие-либо изменения в исходный код системы (textolite.php, textolite.js, textolite.css).

Распространять или использовать модифицированные копии системы.

Создавать собственные продукты, основанные на исходном коде системы.

Распространять или использовать исходные файлы или какие-либо части системы отдельно.

Переименовывать, изменять или удалять копирайты системы.

Использование системы означает полное согласие с условиями данного соглашения.

Системные требования

Для нормальной работы системы нужен веб-сервер Apache с PHP версии не ниже 5.2 и действующим модулем mod_rewrite. После дополнительной настройки система может работать под Nginx и IIS, а также без модуля mod_rewrite и его аналогов. Если на сервере есть модуль mod_pagespeed, его нужно отключить.

Системе нужны права на запись для своего каталога и для всех файлов сайта. Чтобы не было проблем с отображением нелатинских символов, все редактируемые файлы должны быть в кодировке utf-8. Имена файлов и каталогов также должны быть в кодировке utf-8, если в них есть нелатинские символы (для PHP 7 неактуально).

Установка

Необходимо распаковать скачанный архив в корневой каталог сайта. После распаковки в корне сайта должен появиться каталог textolite. Далее через адресную строку браузера нужно перейти в каталог системы http://адрес_сайта/textolite/. Если все сделано правильно, система выведет форму авторизации. Пароль по умолчанию "admin". После первого входа пароль необходимо изменить в настройках системы.

Каталог системы можно переименовывать. Можно устанавливать одновременно несколько систем. Можно устанавливать отдельную систему для каждого раздела сайта, систему необязательно устанавливать в корне сайта.

Для запуска системы под Nginx без Apache нужно настроить сервер по параметрам из файла .htaccess. Файл .htaccess в этом случае можно удалить. Для стандартной установки можно использовать следующий код:

index textolite.php;

if (!-e $request_filename) {rewrite ^/textolite/(.*)$ /textolite/textolite.php?q=$1}

location ~ \.(ini|log)$ {deny all;}

Для запуска системы под IIS нужно создать в каталоге системы файл web.config по параметрам из файла .htaccess. Файл .htaccess в этом случае можно удалить. В большинстве случаев должен подойти готовый web.config.

Для запуска системы на любом сервере без файла .htaccess нужно переименовать файл textolite.php в index.php, а файл .htaccess удалить. В этом случае нужно закрывать прямой доступ к ini-файлам каким-либо иным способом.

Полезные советы

Если сайт будут редактировать несколько человек, можно установить для каждого отдельную систему. В этом случае у всех будут отдельные настройки, пароль, страница входа. Есть также возможность разграничения прав между такими пользователями. В файле conf.ini есть параметр allowed_ext , в котором можно перечислить расширения файлов, к которым разрешен доступ из этой системы.

На некоторых сайтах встроенные скрипты могут мешать установке фокуса на элементах в визуальном редакторе, если они привязаны к левому клику. Например, при попытке установить фокус появляется всплывающее окно или какая-нибудь анимация, которая в итоге мешает редактированию. В таких случаях можно ставить фокус средней кнопкой мыши. Клик средней кнопкой мыши блокирует все события сайта, что можно использовать для обхода таких скриптов.

Часто задаваемые вопросы

1. Как восстановить забытый пароль? Восстановить доступ в случае утраты пароля можно переустановкой системы. Для этого нужно иметь доступ к серверу. Хеш пароля хранится в файле conf.ini. Если заменить файлы системы новыми из архива, пароль сбросится на стандартный "admin". На работе сайта данная процедура никак не отразится. 2. Что означает сообщение "Нет прав на запись в файл"? Некоторые хостинг-провайдеры по умолчанию ограничивают права скриптов на запись в файл. В этом случае права доступа нужно настраивать вручную через панель управления хостингом или FTP-клиент. Инструкции по изменению прав доступа можно найти либо в интернете, либо в разделах помощи на сайте своего хостинг-провайдера.

Настройки

Технически все настройки хранятся в файле conf.ini. Файл имеет стандартный INI-синтаксис. Панель настроек в интерфейсе системы в основном просто перезаписывает содержимое этого файла. Через интерфейс можно менять не все существующие настройки, некоторые параметры можно менять только ручным редактированием этого файла. Есть также исключительно технические параметры, не предназначенные для ручного редактирования.

auth_error_limit (Попыток авторизации с неверным паролем) Ограничивает максимально допустимое количество ошибок при введении пароля. Если количество ошибок с одного IP-адреса превышает это значение, пользователь блокируется на период, который можно настроить в следующем параметре ( auth_lockout_duration ). auth_lockout_duration (Длительность блокировки в часах) Отвечает за длительность блокировки пользователей, превысивших максимально допустимое количество ошибок при введении пароля ( auth_error_limit ). После истечения указанного периода пользователь получает одну дополнительную попытку авторизации. auth_session_reset (Завершение сессии после бездействия в минутах) Ограничивает время жизни сессии после потери системой возможности поддерживать соединение с сервером. logout_to_site (Перенаправлять на сайт после выхода из системы) В случае включения выход из системы будет сопровождаться перенаправлением пользователя на сайт по адресу последней редактируемой страницы или файла. site_scripts (Включить скрипты сайта во время редактирования) Скрипты сайта могут мешать редактированию некоторых элементов в визуальном редакторе. Отключение скриптов может сделать такие элементы доступными для визуального редактирования. site_styles (Включить стили сайта во время редактирования) Стили сайта могут мешать редактированию некоторых элементов в визуальном редакторе. Отключение стилей может помочь добраться до таких элементов в визуальном редакторе. image_rewriting (Перезаписывать старый файл, если имена файлов совпадают) (расширенная версия) Данная опция контролирует функцию замены картинок перетаскиванием файла в окно браузера. В случае включения система будет автоматически перезаписывать файл, имя которого совпадает с именем вставляемой картинки. В случае отключения новый файл переименовывается. link_replacing (Автоматически менять адреса ссылок у картинок-ссылок) (расширенная версия) Опция определяет поведение всех функций замены картинок перетаскиванием на картинках-ссылках. В случае включения система будет вместе с картинкой менять адрес ссылки на адрес вставленного файла-картинки, но только в тех случаях, когда существующая ссылка так же имеет адрес файла-картинки. name_correction (Удалять нелатинские символы в именах вставляемых картинок) (расширенная версия) Опция контролирует функцию замены картинок перетаскиванием файла в окно браузера. В случае включения система будет автоматически убирать нелатинские символы в именах вставляемых файлов-картинок. code_redraw_delay (Обновлять код после бездействия в миллисекундах) Когда пользователь вводит новый код в редакторе исходного кода, система ждет паузу в процессе ввода, чтобы проверить и оформить новый код. Данный параметр определяет, какой должна быть пауза, чтобы система могла начать переоформление. Чем меньше его значение, тем чаще будет переоформляться новый код в процессе ввода. Увеличение значения может заметно снизить нагрузку на браузер. code_undo_limit (Количество шагов для отката изменений через Ctrl+Z) Определяет максимальную глубину отката изменений в редакторе исходного кода через Ctrl+Z. code_highlighting (Включить подсветку синтаксиса и нумерацию строк) Подсветка синтаксиса и нумерация строк облегчает редактирование кода. Отключение может заметно снизить нагрузку на браузер. folder_size (Отображать размер каталогов в файловом менеджере) Получение данных о размере каталогов может замедлять работу файлового менеджера на больших сайтах со сложными структурами. На таких сайтах можно отключить отображение размера каталогов. default_file (Главная страница или файл сайта) Значение должно содержать имя реально существующего в корне сайта файла. Система будет открывать в редакторе этот файл в качестве главной страницы сайта, а также во всех случаях, когда файл для редактирования не выбран или не может быть открыт. recovery_points (Максимальное количество точек восстановления) (расширенная версия) Параметр ограничивает максимальное количество точек восстановления, которые система может хранить на сервере. Если количество точек превысит его значение, каждая новая точка будет перезаписывать одну самую старую из всех существующих. Нулевое значение полностью отключает систему резервного копирования и восстановления. update_final (Сообщать о появлении новых версий системы) В случае включения система будет сообщать о появлении новых версий системы. update_beta (Сообщать о появлении новых beta-версий системы) В случае включения система будет сообщать о появлении новых beta-версий системы. lang (Язык интерфейса) Значение должно содержать список двухбуквенных кодов языка (ISO 639-1), которые имеют соответствующую секцию с переводом в файле lang.ini. Язык из этого списка, совпадающий с языком браузера, автоматически включается системой в качестве языка интерфейса, во всех остальных случаях включается первый язык из этого списка. auth_bot_filter В случае включения система будет блокировать все запросы, имеющие типичные признаки ботов. Отключать имеет смысл только в случае каких-либо проблем с данным механизмом. document_root Если сервер возвращает неправильный DOCUMENT_ROOT и нет возможности на это повлиять со стороны сервера, можно указать правильный DOCUMENT_ROOT с помощью этого параметра. В этом случае DOCUMENT_ROOT сервера будет игнорироваться системой. url_rewrite В системе есть механизм автоматического определения возможности строить упрощенные пути в адресной строке в соответствии с правилами модуля mod_rewrite. Если добавить этот параметр, решение об использовании упрощенных путей будет приниматься в соответствии с его значением. Добавлять имеет смысл только в случае каких-либо проблем с данным механизмом. editable_attributes (расширенная версия) Значение должно содержать список HTML-атрибутов, которые должны быть доступны для редактирования в визуальном редакторе. editable_ext Значение должно содержать список расширений файлов, которые система должна открывать в редакторе в случае выбора этого файла в файловом менеджере. visual_ext Значение должно содержать список расширений файлов, которые содержат HTML-код. Для таких файлов будет доступно визуальное редактирование. allowed_ext Значение должно содержать список расширений файлов, к которым разрешен доступ из этой системы. Все операции с файлами, расширение которых не указано в этом списке, будут запрещены. Отсутствие значения соответствует свободному доступу ко всем файлам. Присутствие в этом списке расширений исполняемых на сервере файлов, которые могут самостоятельно менять другие файлы, создает условия, соответствующие полному доступу ко всем файлам.

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